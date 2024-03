Maratona Roma, la carica dei 40mila runners. E gli attivisti per il clima bloccano la corsa

L'Acea Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma, quest'anno festeggia le sue 29 edizioni con presenze record. Al nastro di partenza della 42.195km oltre 19mila runners provenienti da tutte le regioni italiane e da 110 nazioni.



Gli attivisti del clima interrompono maratona: “il disastro corre”

Alle ore 9, tre attivisti di Ultima Generazione hanno interrotto il passaggio della Maratona di Roma all’altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. Le persone, aderenti alla campagna 'Fondo riparazione' del movimento per il clima, si sono portate in mezzo alla strada srotolando uno striscione ed esposto dei cartelli con scritto in italiano e in inglese "Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti". Alle 9.10 è arrivata la polizia municipale che ha portato i manifestanti sul bordo della strada, per poi portarli in commissariato. ''Abbiamo interrotto la maratona di Roma per lanciare un allarme - ha spiegato Mida, 26 anni, studentessa - perché vivremo un'emergenza siccità incredibile. Già a gennaio in Sicilia c'erano zone che hanno i bacini idrici e fiumi in secca. Noi chiediamo un Fondo Riparazione di 20 miliardi per tutte le persone che subiscono danni a causa dei cambiamenti climatici; la siccità è uno di questi, vedremo le nostre città roventi quest'estate e stiamo chiedendo che il Governo si prenda cura dei cittadini ed affronti l'emergenza a cui stiamo andando incontro''.



Strade chiuse e bus deviati

Per gli allestimenti delle strutture della partenza, dalle 20 di sabato a fine servizio sono chiuse al transito veicolare le strade del percorso e quelle limitrofe. Prevista la deviazione di alcune linee di autobus. Le riaperture sono previste dalle 15,30. Da inizio servizio al termine dell'evento sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B.



La partenza ai Fori Imperiali, il percorso

I runners sono partiti alle ore 8:30 da via dei Fori Imperiali, quest'anno più vicina al Colosseo. Cambia anche il senso della marcia: non più verso piazza Venezia, interdetto dai cantieri, ma verso il Colosseo. Dopo il passaggio davanti all'Anfiteatro Flavio e all'Arco di Costantino si va verso la Basilica di San Paolo. A via Valco di San Paolo, tra via Ostiense e via Marconi, nel tragitto verso la Piramide Cestia, si toccherà il punto più a sud della corsa. Poi la svolta verso Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de' Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione. Il percorso quindi prenderà la direzione di Castel Sant'Angelo e giù verso il Foro Italico. Sul Ponte Duca D'Aosta la svolta e il ritorno verso il centro. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle per poi percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ci sarà l'ultimo km con di nuovo davanti l'Arco di Costantino e il Colosseo, i metri finali con il traguardo sempre ai Fori Imperiali.