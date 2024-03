Meloni a Trento per la firma dell'Accordo: "Su fondi di coesione sfida della responsabilità"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova a Trento per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento. Ad attendere Meloni fuori dalla sede della Provincia in piazza Dante il presidente Maurizio Fugatti, il sindaco Franco Ianeselli, il commissario del governo Filippo Santarelli, il vescovo Lauro Tisi ed il presidente del Mart, Vittorio Sgarbi, ex sottosegretario alla Cultura. La premier ha assistito ad una esercitazione degli allievi dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Alcuni dei presenti hanno applaudito l'arrivo di Meloni.

RaiNews Giorgia Meloni alla firma dell'Accordo di coesione

"Sono molto contenta di essere qui a Trento, nell'anno in cui è Capitale europea del volontariato, un ruolo decisamente meritato - così la premier nel discorso che precede la firma dell'Accordo -, che attribuisce a Trento, come ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ruolo di grande potenza della solidarietà. Sono assolutamente d'accordo, voglio sottoscrivere queste parole: la cultura del dono è essenziale per qualsiasi società ed è fortunatamente un valore molto radicato nella nostra comunità nazionale e nella Provincia autonoma di Trento". "Questo è il 13esimo accordo di coesione che firmiamo, un lavoro di cui sono particolarmente fiera. Sul nostro territorio non sempre le risorse mancano, a volte ci sono ma non si riescono a spendere. Non è il caso della Provincia di Trento. Si tratta di risorse fondamentali che molto spesso andavano dispersi. Sul ciclo di programmazione abbiamo scoperto che 126 miliardi ne erano stati spesi 47". "Alle opportunità devono corrispondere responsabilità. Ad alcuni non piace ma io credo sia una grande sfida per questa nazione, la sfida della responsabilità e del merito. Anche sui fondi di coesione abbiamo fatto questo lavoro". Ha aggiunto Meloni. "Una nazione seria deve ricordarsi che non è lo stato che produce ricchezza ma le aziende, lo Stato deve metterle nella condizione di farlo al meglio. L'Italia è una delle due nazione nei paesi Ocse a poter avere una crescita del reddito reale delle famiglie. Abbiamo concentrato le poche risorse che avevamo sulla crescita delle famiglie, è una scelta politica".

Ansa Meloni a Trento per la firma dell'Accordi di coesione, risponde ai giornalisti

Meloni a Trento risponde ai giornalisti prima dell'intervento in Provincia "Come sapete c'è una richiesta che è già stata consegnata da diverse settimane dai presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano su cui sta lavorando il ministro Calderoli. C'è stata una prima riunione politica per istituire dei tavoli tecnici per aggiornare lo statuto secondo le indicazioni che arrivano". Così la presidente del Consiglio rispondendo ai giornalisti sulle riforme degli statuti delle autonomi e speciali, poco prima di entrare in Provincia a Trento per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione. Sulla vicenda dei presunti dossieraggi "oggi sta lavorando la commissione Antimafia, che ha poteri di inchiesta. Bisogna vedere dove riesce ad arrivare la commissione Antimafia, poi valutare se c'è bisogno di qualcos'altro. È anche un tema di tempistiche, per istituire una nuova commissione ci vuole qualche mese. Oggi abbiamo già una commissione che ci sta lavorando e bisogna farla lavorare nel miglior modo possibile. All'esito del lavoro della commissione Antimafia va valutato se servono altri strumenti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo a chi le domandava se serve una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dei presunti dossieraggi.