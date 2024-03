MotoGP Qatar: alle 18 la gara, Martin in pole position

Francesco Bagnaia a caccia del terzo titolo consecutivo del MotoGP. Sul circuito internazionale di Lusail, in Qatar, per il campione in carica il principale ostacolo è Jorge Martin, con l’obiettivo personale di arrivare alla Ducati ufficiale. Anche se lo spagnolo preferisce glissare: “Sto bene dove sono, è un ottimo posto per lottare”.

Tra gli sfidanti di Pecco anche Marc Marquez, che punta su un basso profilo: “Devo migliorare e imparare dagli altri piloti Ducati. Non mi sento pronto per lottare per podi e vittorie”. Tra gli altri candidati al podio anche Fabio Quartararo (Yamaha) e Marco Bezzecchi (Ducati 2023). “Mi sento in forma, abbiamo lavorato bene nei test - esordisce Bagnaia -. Il mio feeling sulla nuova moto è buono, è molto competitiva”. Pochi giorni fa è arrivato il rinnovo fino al 2026 e questo, sottolinea il pilota, “è importante per me e per la Ducati, ho la mente libera e mi posso concentrare sui risultati”.

Solo tre i piloti che nell’era moderna sono riusciti a conquistare almeno tre titoli di seguito nel MotoGP: Michael Doohan, Valentino Rossi (cinque ciascuno) e Marc Marquez (quattro). Bagnaia parte con spirito positivo: “Farò il massimo, la performance della moto c'è e il team è fantastico. Testa bassa e lavoro duro, proveremo a riconfermarci. L'ambizione è la stessa”.

Pecco guida una pattuglia di otto Ducati, quattro GP24 e quattro GP23. Martin, vicecampione lo scorso anno, guida una GP24 targata Pramac. “Ho avuto qualche difficoltà durante i test” puntualizza lo spagnolo, anche se dopo che i tecnici si sono messi al lavoro “ho subito visto che andava meglio, è un’ottima moto”. E a chi gli chiede se si sente lo sfidante della Ducati ufficiale, lui risponde: “Io sono il rivale di me stesso, non guardo gli altri. Ho fatto un buon lavoro in inverno e mi sento pronto”.