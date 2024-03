Ranking Uefa, l'Italia grazie alle 3 vittorie allunga sulla Germania

L'Italia di Europa e Conference League amplia il suo vantaggio come leader del ranking Uefa. Infatti dopo il giovedì calcistico con i successi di Roma, Milan e Fiorentina, l'Italia, che ha in corsa ancora sei squadre su sette, fuori solo la Lazio dalla Champions, è in vetta alla speciale classifica con 16.571, seguita dalla Germania con 15.500 e l'Inghilterra con 14.625. Quarto posto per la Francia (14.416), seguita da Spagna (13.437), Repubblica Ceca (13.000), Belgio (12.400), Turchia (11.500), Portogallo (10.166) e Olanda (10.000).

Le prime due federazioni della classifica potranno schierare una quinta squadra nella prossima edizione della Champions League. Dal 2024 infatti ci sarà un allargamento da 32 a 36 squadre, che si sfideranno in una specie di unico grande girone in cui ogni club giocherà almeno otto gare contro avversari sempre diversi individuati tramite sorteggio. Ultimata questa fase, che si svolgerà da settembre 2024 a gennaio 2025, le prime otto in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dalla nona alla ventiquattresima posizione saranno impegnate ai sedicesimi.