Schlein chiude il congresso Pse: "Vediamo una finestra di cambiamento che comincia ad aprirsi"

“Grande risultato in Sardegna, grazie al Pd e a Elly! Grazie Elly, hai tutta la mia stima e il mio sostegno! Cara Elly, è vero: il vento sta cambiando, il vento sta cambiando. Andiamo a vincere queste elezioni” ha esortato il candidato presidente alla Commissione Ue per il gruppo S&D alle prossime elezioni europee (e attuale commissario al Lavoro), Nicolas Schmit, chiudendo il suo intervento al Congresso del Pse in corso a Roma, al Centro congressi La Nuvola. La segretaria del Pd, dalla prima fila, gli ha risposto facendo con le mani il gesto del cuore e dicendogli “Bravo, bravo”.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare per questo congresso, vi chiamavamo qui per portarci speranza: è fondamentale sapere di non essere soli nella lotta all'estrema destra. Viviamo in 27 Paesi ma lottiamo per gli stessi valori e per il futuro dell'Europa. Restiamo uniti ogni giorno per scelta. Ci battiamo per lavoro, case, uguaglianza di genere e diritti umani. Ma siete qui per portare speranze. Speriamo di portare anche noi speranza con la vittoria in Sardegna. Ringrazio Alessandra Todde e tutti i partiti della coalizione che si sono battuti per vincere. Vediamo una finestra di cambiamento che comincia ad aprirsi e presto si voterà anche in Abruzzo e da qui voglio dare tutto il mio sostegno a Luciano D'Amico” ha scandito dal palco della Nuvola la segretaria del Pd.

“Grazie di questi giorni appassionanti di lavoro comune, per me e per il Pd è un onore avere ospitato il congresso del Pse. Abbiamo amiche e amici in tutta Europa. Lottiamo le stesse battaglie, condividiamo i valori del futuro e dell'Europa. Siamo una famiglia vera, stiamo insieme perché vogliamo e non per convenienza” prosegue la leader dem.

Ricordando, poi, che quella che si annuncia “sarà una campagna elettorale cruciale per il destino del nostro Continente”, Elly Schlein ricorda che “in questa Ue noi siamo la voce che non teme di sottolineare le mancanze, gli errori e i limiti degli ultimi anni. È il momento di batterci per l'Europa che vogliamo, un'Europa sociale, per i molti e non per i pochi. Vogliamo un'Europa per i lavoratori” scandisce la segretaria dei democratici.