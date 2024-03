Scontri tra ultras, 31 daspo emessi in tutto il territorio italiano

Trentuno Daspo sono stati disposti nei confronti di altrettanti tifosi per due diversi episodi di scontri avvenuti durante e dopo la partita di Monza-Genoa dello scorso 10 dicembre e quella che ha visto sfidarsi in campo il Catania contro il Palermo il 12 marzo di quest'anno.

In entrambe le occasioni gli ultras si sono resi responsabili di porto d'armi e oggetti pericolosi oltre ad avere minacciato le forze dell'ordine o comunque di essersi opposti ad esse.

Nel primo caso, l'ordine è stato emesso dal Questore della provincia di Monza e della Brianza: in quell'occasione nelle fasi di afflusso delle tifoserie, verso le 14.00 circa, un'ora prima dell'inizio della gara, un gruppo di tifosi genoani, a bordo di alcuni minivan ed auto, in prossimità della rotonda di Viale Stucchi e Viale Sicilia, avevano fermato i mezzi ed erano scesi dai mezzi imbracciando di bastoni, tubi idraulici in plastica dura e aste di bandiera, con il chiaro intento di dirigersi verso l'abituale punto di ritrovo della tifoseria ultras del Monza presente lungo Viale Sicilia e in procinto di spostarsi in gruppo come di consueto verso il gate di ingresso della curva sud, al fine di giungere ad uno scontro con l'opposta tifoseria. Un vero e proprio "agguato" che è stato bloccato dal personale in servizio di Ordine Pubblico che è riuscito a contenere i tifosi liguri e a bloccarli.

Dei 14 Daspo, tutti nei confronti dei supporter della squadra ligure, undici sono della durata di un anno, uno della durata di 3 e due della durata di 5. Dodici dei tifosi colpiti dai provvedimenti amministrativi hanno un'età compresa tra i 16 e i 22 anni, uno di anni 25 e il tifoso resosi responsabile dell'aggressione al Dirigente del Servizio di Ordine Pubblico di anni 45. Sei erano già stati colpiti da provvedimenti Daspo per fatti specifici avvenuti in altre manifestazioni sportive o con precedenti penali o di polizia: nei loro confronti è stata applicata l'aggravante della recidiva, con conseguente imposizione dell'obbligo di presentazione alla PG in occasione delle partite che la loro "squadra del cuore" giocherà nei prossimi anni in tutte le manifestazioni calcistiche