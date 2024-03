Indian Wells, Jasmine Paolini ko agli ottavi contro Potapova

Dopo sette partite vinte consecutivamente, che gli sono valse il titolo di campionessa del Master 1000 di Dubai la settimana scorsa, Jasmine Paolini è uscita sconfitta dal match di ottavi di finale di Indian Wells vinto in tre set da Anastaija Potapova.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.14 WTA ("best" eguagliato) e 13esima testa di serie, si è arresa alla russa n.33 del ranking e 28 del seeding, con il punteggio di 7-5, 0-6, 6-3.

Un match difficile e pieno di colpi di scena. La tennista toscana era riuscita a riprendersi dopo aver perso il primo set 7-5 e vincere il secondo per 6-0. Una rimonta incredibile. Invece, nel terzo la russa ritrovava forza e concentrazione, riesce a brekkare l'azzurra sul 2-1 e tanto le basta per mantenere il vantaggio di sicurezza che le è valso il terzo set vinto per 6-3.