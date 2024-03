Indian Wells: sfida tra Sinner e Alcaraz interrotta per pioggia

Alcaraz si era avvicinato al match sottolineando come Sinner sia "il miglior tennista al mondo in questo momento". Sinner, invece, aveva detto: “E' sempre divertente giocare con Carlos. E' molto difficile affrontarlo, soprattutto quando serve molto bene. Non vedo l'ora di sfidarlo di nuovo".

I due, rivali e amici, espressione del nuovo che avanza nel tennis mondiale, oggi, in ogni caso, se le sono date di buona ragione per raggiungere la finale e opzionare il secondo posto della classifica Atp.

Sinner e Alcaraz si sono sfidati oggi per la nona volta (contando anche il precedente a livello Challenger) e il bilancio, fino a ieri, era di parità: 4-4. L'altoatesino aveva vinto gli ultimi due incontri, e da allora lui sembra cresciuto ancora, mentre lo spagnolo aveva avuto un avvio di stagione più complicato. Chi vince troverà in finale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e l'americano Tommy Paul.

Un match duro, difficile per entrambi. Ma oggi si sono scontrate anche due differenti personalità. La calma dell’azzurro e l’esuberanza dello spagnolo. In ogni caso, il 20enne spagnolo e il 22enne italiano sono pronti a prendersi il palcoscenico occupato, fino a non molto tempo fa, da Federer, Nadal, Djokovic.

Primo set. Jannik ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Primo gioco e primo ace per Sinner: 1-0. Livello altissimo già dai primi scambi. Nel secondo game arriva il doppio fallo di Carlitos che lo porta sul 40 pari, riuscendo comunque a vincere il gioco: 1 pari. La velocità degli scambi è impressionante. Terzo game a zero per Sinner: 2-1. Inizia a piovigginare. Gli atleti si rivestono, inizialmente rimangono in campo sotto l’ombrello, ma infine vengono rimandati negli spogliatoi per non prendere freddo. Dopo circa 20 minuti Sinner e Alcaraz ritornano in campo ma per pochi minuti. Si riaprono gli ombrelli e via di nuovo negli spogliatoi. Match decisamente a singhiozzo.