Indian Wells: Musetti affronta Rune, Bronzetti sfida Gauff

Lorenzo Musetti è in campo contro il danese Holger Rune per i sedicesimi di finale dei Masters 1000 degli Indian Wells di tennis. L’azzurro, numero 26 del ranking, dopo tre sconfitte stagionali a Rotterdam, Doha e Dubai, ha vinto contro Denis Shapovalov nella gara d’esordio sul fondo duro in plexipave in California.

Nell’altro singolare di stasera Lucia Bronzetti, numero 53 del mondo, affronta la 19enne statunitense Coco Gauff, numero 3 WTA. Dopo le vittorie contro Magdalena Frech e Anhelina Kalinina, punta a raggiungere Jasmine Paolini negli ottavi di finale.