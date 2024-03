Miami Open, Sinner insegue la storia: battere Dimitrov per diventare numero 2 del mondo

Jannik Sinner si prepara a scrivere un'altra pagina della storia italiana del tennis. Pronto ad alzare ancora di più l’asticella: in caso di successo in finale all'Hard Rock Stadium contro il bulgaro Grigor Dimitrov, conquisterà il secondo posto nel ranking mondiale superando Carlitos Alcaraz.

Per l'altoatesino, reduce dal netto successo in due set su Daniil Medvedev, è la terza finale nella capitale della Florida dopo i ko contro lo stesso Medvedev e contro il polacco Hubert Hurkacz nel 2021.

Si tratta della quarta sfida tra i due, con il 32enne bulgaro che ha vinto solo la prima, a Roma nel 2020, mentre Jannik nel 2023 si era imposto negli ottavi a Miami e poi a Pechino.

Da sottolineare che anche Dimitrov si è conquistato la finale dopo una serie di vittorie altrettanto impressionanti: ha demolito Alcaraz e ha vinto la battaglia con Alexander Zverev che lo aveva sconfitto in sette occasioni su otto. E anche lui ci crede: “Il lavoro non è finito, la cosa migliore è la costanza che ho ritrovato nel saper battere i giocatori più forti”.

Ma è Sinner ad arrivare da favorito alla finale: "Giocherò l'ultimo match sul cemento prima dello swing sulla terra rossa, cercherò di chiudere nel modo migliore. Sono sorpreso di questo inizio di stagione, non me lo aspettavo ma ne sono contento... chi non lo sarebbe!".

Intanto l’azzurro ha ricevuto i complimenti dell’icona del tennis mondiale, Serena Williams, rimasta estasiata dal suo gioco "Avrei voluto avere il dritto come il tuo". L'ex tennista statunitense, 23 volte campionessa Slam, assistito al match contro Medvedev: "No seriamente, la velocità della racchetta, la potenza … Incredibile, congratulazioni".