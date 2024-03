Wta Miami Open: di nuovo in finale Rybakina, sfiderà Collins

La kazaka Elena Rybakina e la statunitense Danielle Collins in campo per il titolo, in Florida la numero 4 del mondo piega in tre set la bielorussa Victoria Azarenka, mentre la padrona di casa Collins vince sulla russa Ekaterina Alexandrova.

Elena Rybakina centra la sua seconda finale consecutiva al 'Miami Open', quarto WTA 1000 stagionale. Nella semifinale della parte alta la 24enne kazaka di origini moscovite, n.4 del ranking e del seeding, ha battuto per 6-4, 0-6, 7-6(2), dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, la bielorussa Victoria Azarenka, n.32 WTA e 27esima testa di serie.

Per Rybakina sarà la 18esima finale della carriera, l'altra finalista Danielle Collins, per la prima volta in carriera approdata alla sfida per il titolo in un '1000'. La n.53 WTA ha regolato per 6-3, 6-2, in un’ora e 15 minuti di partita, Ekaterina Alexandrova, n.16 del ranking e 14 del seeding.

Collins, ha annunciato che il 2024 sarà la sua ultima stagione, si qualifica per la prima volta in carriera ad un Master 1000, tra l'altro nella "sua" Florida. La statunitense vanta già una finale nel 2022 agli Australian Open. Con Rybakina n. 4 del ranking, scontro diretto numero 5, la kazaka guida il confronto testa a testa 3-1.