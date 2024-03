Tragico scontro a Mottola nel Tarantino, 3 morti e 3 feriti

Un drammatico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in Puglia, sulla statale 100 nei pressi di Mottola , nella provincia di Taranto. Ancora dubbi sulla dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte due auto . Nello scontro sono morte tre persone ed altre tre sono rimaste ferite . Le vittime sono due donne e un ragazzo che viaggiavano a bordo di una delle due auto. Feriti una coppia con un bambino. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.

Quel tratto di rettilineo della statale 100, tra Taranto e Bari, è già stato a novembre teatro di un altro scontro mortale in cui persero la vita 4 persone, da tempo vengono chiesti da più parti interventi per metterlo in sicurezza.