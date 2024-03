Wta Miami Open, Paolini-Errani ko in semifinale nel doppio contro Sofia Kenin-Mattek-Sands

Termina in semifinale la corsa di Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone del doppio al Miami Open, quarto WTA 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.770.480 dollari che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida.

Nella notte italiana la 36enne di Massa Lombarda e la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana hanno ceduto per 6-7(2) 6-4 10-1, dopo una battaglia di quasi due ore, alle statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands, quest’ultima ex numero uno del mondo e cinque volte campionessa Slam in doppio.

Errani e Paolini in questa stagione hanno già vinto un titolo, lo scorso febbraio al WTA 500 sul veloce indoor di Linz (secondo trofeo conquistato in coppia dopo quello vinto a Monastir nel 2023; le due avevano anche giocato e perso la finale di Melbourne 1 nel 2022).