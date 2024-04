Impulso artico sull'Italia: sembra inverno. E' allerta gialla su tre regioni

La corrente gelida darà vita all'ennesimo ciclone nel Mediterraneo che innescherà anche intense precipitazioni e temporali. La neve farà la sua comparsa a quote basse, circa 300 metri. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.

Ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sul nostro paese. Un'intensa massa d'aria artica - a partire dalle prime ore di oggi, lunedì 22 aprile - raggiungerà gran parte delle regioni italiane portando con sé un deciso abbassamento delle temperature e nevicate a quote insolitamente basse per il periodo.

Tra domani, martedì 23 e mercoledì 24, il maltempo si sposterà verso il Sud Italia, portando piogge e venti forti. L'energia accumulata e la collisione tra diverse masse d'aria potrebbero generare fenomeni estremi come grandinate e nubifragi, per cui è necessaria la massima attenzione. Il tempo rimarrà instabile almeno fino al giorno della Festa della Liberazione, il 25 Aprile, in particolare sulle regioni centrali e settentrionali. Dal 27 aprile dovrebbe tornare il bel tempo su gran parte della Penisola.