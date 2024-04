Basilicata, al voto la Regione in cui gli elettori sono più dei residenti

Non un errore, è proprio così, e non è la prima volta che accade in Basilicata. Il numero dei residenti risulta più basso di quello degli aventi diritto di voto. Il corpo elettorale è rappresentato infatti da 567.947 persone, mentre i residenti risultano 537.577. Può succedere nei luoghi di grande emigrazione. Gli aventi diritto di voto sono anche persone emigrate, come ad esempio gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire. Notoriamente dalle terre lucane sono partiti migliaia di italiani per cercare fortuna nelle regioni del nord o all'estero (solo nei 10 anni tra il 2011 e il 2020 il numero degli abitanti è calato di oltre il 6%). Negli ultimi 30 anni la regione ha perso 73mila abitanti.

Quel che sta accadendo oggi non è un inedito, già nel 2013 il corpo elettorale era maggiore della popolazione residente. Ogni anno il bilancio statistico scende di oltre 3mila unità in media, con tutte le ripercussioni che ciò comporta sulla riduzione dei servizi nei piccoli Comuni, sullo spopolamento dei centri storici, sull'invecchiamento della popolazione, sul dimensionamento scolastico, ecc.

Nella campagna elettorale il tema principale è stato la sanità, seguito da quello delle infrastrutture ma lo spopolamento è diventato una questione cronica con una tendenza inarrestabile. Per tornare alle Regionali, dal punto di vista puramente statistico l'elevato numero di elettori iscritti all'estero può avere ripercussioni sul dato dell'affluenza: infatti tende a fare scendere la percentuale di coloro che effettivamente si recano alle urne.