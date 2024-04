L'inverno che non ti aspetti, allerta gialla in sei regioni. Danni al nord per il vento

Chi abbia fatto il cambio di stagione negli armadi dovrà ritirare fuori qualche maglione.

Da oggi infatti - mercoledì 17 - una massa d'aria fredda proveniente dalla Svezia provocherà una diminuzione delle temperature anche di 15°. Dunque, una drastica inversione di tendenza dopo l'ultimo weekend caratterizzato da sole e caldo quasi fuori stagione. Con il freddo arriva anche il maltempo, che progressivamente dal Nord - dove da oltre 24 ore si registrano disagi causati dalle forti raffiche di vento - si sposterà verso Sud e arriverà anche su Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise: è qui che la Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo gialla, oltre che per una parte dell'Emilia-Romagna.

Il trend proseguirà anche per la giornata di domani, complice l'azione dei venti freddi che lasceranno il segno in particolare al Centro. Il calo delle temperature, abbinato al maltempo, ripropone neve su Alpi e Appennini anche a quote relativamente basse, attorno ai 1000 metri. La situazione rimarrà instabile anche in avvio di weekend, in particolare al Centro-Sud. Il fine settimana continuerà a proporre temperature basse per il periodo, in particolare durante la notte.

Centinaia a Milano gli interventi dei Vigili del fuoco per il forte vento

Il forte vento che si è abbattuto sulla città di Milano ha messo a dura prova i Vigili del fuoco del comando meneghino. Almeno un centinaio le chiamate di soccorso giunte al centralino di via Messina per caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, tendoni e cartellonistica varia.

Gli interventi si sono concentrati un po' in tutte le zone del milanese. A Cinisello Balsamo un ragazzo è rimasto gravemente ferito al volto colpito da pannelli in legno che si sono staccati da una tettoia in costruzione nello stabile dove abita. E' stato trasferito all'ospedale locale in codice rosso.