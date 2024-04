Caldonazzo, finisce con l'auto nel greto del fiume Centa: muore donna di 33 anni

È morta la donna di 33 anni che ha perso il controllo della sua auto finendo nel greto del fiume Centa a Caldonazzo, in Trentino. Immediato l'allarme. La giovane, residente a Scurelle, rimasta incastrata tra le lamiere, e in arresto cardiaco, è stata estratta dai vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a praticarle le manovre di rianimazione, poi la corsa in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Purtroppo, nella notte il suo cuore ha smesso di battere. Sul luogo dell'incidente, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Borgo Valsugana e di Caldonazzo stanno cercando di ricostruire la dinamica.