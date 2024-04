Meteo, dal freddo artico a temperature più alte. Nel weekend si toccheranno anche punte di 30 gradi

Temperature in rialzo dopo alcuni giorni decisamente sotto le medie del periodo.

Il tempo previsto sull'Italia per domani, sabato 27 aprile 2024, e per i successivi quattro giorni, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede al nord nuvolosità estesa ma poco consistente, limitatamente alle aree pianeggianti centrorientali, con rischio di brevi piogge pomeridiane e schiarite in serata. Sul resto del nord cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi, nevosi sulle zone alpine centro-occidentali dai 1300/1400 metri, in graduale risalita oltre i 1800 metri; nella sera i fenomeni si intensificheranno sensibilmente sulle regioni occidentali, specie area piemontese, mentre si esauriranno sul resto del settentrione, salvo persistenze attese sui Alpi lombarde e localmente sul Trentino-Alto Adige.

Centro e Sardegna

All'inizio molte nubi con piogge sparse e locali rovesci attesi sulla Toscana e, in forma più isolata anche su Marche, Umbria e rilievi abruzzesi; dal pomeriggio atteso un generale miglioramento con cielo sereno o velato, eccezion fatta per l'area toscana centrosettentrionale, dove invece le condizioni miglioreranno in serata con assorbimento dei fenomeni e cielo al più opaco per innocue velature alte e sottili.

Sud e Sicilia

Stabile e ben soleggiato su bassa Calabria e Sicilia. Sul resto del meridione ampio e prevalente soleggiamento, al più interrotto nelle ore centrali da sviluppi cumuliformi a ridosso delle zone appenniniche e nelle aree interne con qualche sporadico piovasco associato; possibile sconfinamento della nuvolosità anche verso i litorali campani e pugliesi.

Temperature minime generalmente in rialzo, più deciso su Alpi e Prealpi; massime senza variazioni di rilievo su Valle D'Aosta e Piemonte occidentale; in aumento sul resto d'Italia, più marcato su Lazio, Campania e isole maggiori. Venti: deboli meridionali su Alpi e Prealpi e orientali sulla pianura padana; deboli intorno sud-est al centro-sud con ulteriori rinforzi sulle isole maggiori.

Le previsioni per domenica 28 aprile

Ancora probabili precipitazioni diffuse su Valle D'Aosta e Piemonte, nevose sulle relative aree alpine dai 1800/2000 metri, in attenuazione graduale tra pomeriggio e sera; nubi a tratti estese sul resto del nord con deboli precipitazioni sui rilievi lombardi e prevalenza di sole al centro-sud e isole maggiori.

Lunedì 29 aprile

Persiste la possibilità di debolissimi fenomeni sparsi al nord-ovest e sull'Appennino emiliano-romagnolo; prevalenza di tempo stabile e soleggiato sul resto del paese.

Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio

Graduale peggioramento a partire da Sardegna e Sicilia con precipitazioni diffuse, in lenta estensione al nord ovest e a gran parte le regioni peninsulari tirreniche; velature sempre più spesse sul resto del paese. Nella giornata di mercoledì probabile miglioramento sulle isole maggiori e settore ionico, mentre il maltempo coinvolgerà le regioni centrosettentrionali, specie nord e Toscana.