Disinformazione, AI, clima, migranti: quanto fatto dall’Europa e quali sfide alla vigilia del voto

Il quinquennio appena trascorso ha posto il Parlamento Europeo di fronte a scelte complesse e sfide inedite, in un contesto internazionale scandito da molti importanti accadimenti: dalla pandemia alla guerra in Ucraina, dall’avvento dell’Intelligenza artificiale alla crisi in Medio Oriente, dalla gestione dell’emergenza climatica a quella migratoria.

L’attività legislativa si è concentrata su molti dei temi che i cittadini comunitari considerano prioritari: ambiente, sicurezza, migrazioni, politiche sociali, diritti dei consumatori, economia.

Tra poche settimane milioni di europei saranno chiamati al voto (6-9 giugno) e le loro scelte definiranno il futuro della democrazia europea.

“L’interesse nelle elezioni è aumentato”, ha detto Jesus Carmona, Director for Media del Parlamento Europeo, introducendo il seminario “European Elections 2024 for Innovative media” a Bruxelles. “Sia per ragioni interne, come la Brexit, la pandemia e i piani di ricostruzione, sia per ragioni esterne, legate al contesto internazionale nel quale viviamo, come l’impatto dell’invasione russa in Ucraina. L’Ue è un attore importante per la pace e la democrazia. Ci saranno le elezioni negli Usa, chi sarà il prossimo presidente? La sensazione attuale dei cittadini è che sia meglio stare nell’Ue che fuori”.

Fondamentale nel percorso verso le prossime consultazioni sarà il contrasto alla disinformazione e alle ingerenze di player esterni nel processo democratico.

In questa direzione va la normativa sui servizi digitali (DSA), tra le principali misure adottate nel corso dell’ultimo mandato, che definisce per la prima volta obblighi legali per le piattaforme, con l’obiettivo di creare uno spazio digitale più sicuro dove siano protetti i diritti fondamentali degli utenti, garantite condizioni di parità per le imprese e salvaguardata la democrazia.

“L’essenza del DSA è di incoraggiare le persone a denunciare, segnalare cosa è manipolativo, cosa è illegale”, ha commentato Vladimir Bilcik, membro della Commissione sulle ingerenze esterne nei processi democratici. “Così si possono costringere le piattaforme ad adeguarsi, ad adottare misure sistemiche per prevenire la diffusione incontrollata di disinformazione. Le piattaforme devono regolare i loro modelli di business in modo che non vengano generati utili tramite manipolazione e disinformazione”.

Inoltre, con il via libera dato il mese scorso all’European Media Freedom Act, gli Stati membri saranno obbligati a proteggere l’indipendenza dei media da interferenze governative, politiche, economiche o private.

Dal punto di vista pratico “cooperiamo con i media, con i fact-checker e organizzazioni specializzate in cybersecurity”, ha detto Delphine Colard, vice-portavoce del Parlamento UE.

Patto sulla migrazione e l'asilo

Con il Patto sulla migrazione e l’asilo l’Ue ha affrontato il tema dei flussi migratori che premono ai confini dell’Europa. Ciò che sappiamo è che “non si può fermare, si può solo gestire. Anche gli europei sono stati migranti verso gli Stati Uniti nel ‘900”, ricorda Fabienne Keller, membro della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

“Se abbiamo confini comuni, dobbiamo avere regole comuni”, spiega Tomas Tobe, leader della Commissione DEVE per la politica di sviluppo e cooperazione. “Ancora un numero elevatissimo di persone muoiono nel Mediterraneo. Una delle prime cose da fare è contrastare i trafficanti. Poi occorre il contributo di ciascun paese, in termini finanziari e di ricollocazione”.

Green Deal

Dopo aver dichiarato l’emergenza climatica nel 2019, e aver chiesto alla Commissione europea di adottare tutte le proposte rilevanti con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi, l’Europarlamento ha inoltre sollecitato una significante riduzione delle emissioni di gas serra. A giugno 2021 ha adottato la EU Climate Law, che rende legalmente vincolante la riduzione delle emissioni del 55% entro il 2023, e il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.

La prima soluzione al problema, ha spiegato Tiemo Wolken, coordinatore della commissione ENVI, è risparmiare energia. Poi c'è il nodo complesso di come trovare accordi tra i vari paesi europei.

Artificial intelligence act

L’AI act è la “prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale”, ha spiegato il relatore del regolamento Brando Benifei, intervenuto al meeting. Una legge creata per garantire i diritti di consumatori, lavoratori, cittadini. Si è proceduto “identificando alcuni fattori di rischio, chiedendo poi agli sviluppatori di ridurli”. Fattori che riguardano, ad esempio, settori come “le attività mediche, la giustizia, i luoghi di lavoro, la valutazione degli studenti”. Ma anche la raccolta di dati biometrici nei luoghi pubblici, la disinformazione, la disciplina del copyright nei prodotti generati dall’AI, che attinge in dataset di contenuti senza che i titolari vengano remunerati.

“Utilizzare l’AI in modo sicuro è possibile, conclude Bonifei, “ma servono più investimenti, più ricerca, dobbiamo portare questo topic a un livello più alto di integrazione europea. Più uniti per essere più competitivi”.