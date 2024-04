Ferraro e Pastore, due giovani carabinieri dal viso e dal cuore puliti

Stesso nome, per entrambi un viso dallo sguardo pulito nelle foto che ci hanno fatto conoscere Francesco Pastore e Francesco Ferraro, i due giovani carabinieri rimasti uccisi nel terribile incidente stradale lungo la statale 91, nel Salernitano, mentre erano in turno insieme ad un altro collega rimasto ferito.

Le loro storie raccontano l'amore per la divisa, cresciuti in famiglie oneste, dritte, semplici, dove anche il padre di uno e il fratello dell'altro sono arruolati nell'Arma.

Venticinque anni il primo, maresciallo originario di Manfredonia, nel Foggiano, figlio a sua volta di un carabiniere, cresciuto con il mito del padre. Poco più grande il secondo Francesco, 27 anni, appuntato originario di Montesano Salentino, in provincia di Lecce e descritto come generoso e affidabile.

La Puglia, regione di origine di entrambi, piange i ragazzi che prestavano servizio nella caserma di Campagna, in provincia di Salerno. Di Francesco Pastore raccontano che aveva la divisa cucita addosso fin da bambino. "Aveva voluto seguire le orme del suo papà Matteo - confida un collega e amico del padre - Per questo dopo il diploma da geometra aveva lasciato Manfredonia nel 2020 per arruolarsi e frequentare prima la Scuola sottufficiali di Velletri, per trasferirsi poi a Firenze dove ha preso la laurea in Scienze giuridiche e dove ha terminato la scuola con il grado di maresciallo. Campagna è stata la sua prima assegnazione".