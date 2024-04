Formula 1. Gran Premio del Giappone. Verstappen vince davanti a Perez, terzo Sainz

Max Verstappen torna alla vittoria dopo il 'passo falso' in Australia dominando il Gp del Giappone, quarta tappa del mondiale. Il campione del mondo della Red Bull ha preceduto di oltre 13" il compagno di squadra Sergio Perez. Terza la Ferrari di Carlos Sainz davanti all'altra 'rossa' di Charles Leclerc. Quinta la McLaren di Lando Norris, a seguire Alonso, Russell, Piastri, Hamilton e Tsunoda. Leclerc ha effettuato una sosta in meno rispetto agli avversari, dimostrando la buona gestione del degrado gomme della Ferrari. Per Verstappen, inattaccabile in questo fine settimana (dalla pole alla gara, amministrata senza problemi, con giro veloce), è il 57mo successo in carriera. E firma la terza vittoria consecutiva sul circuito di Suzuka. Per Sainz, vincitore a Melbourne, è il suo ventesimo podio. Per la Red Bull è la terza doppietta su quattro gare in questa stagione.