Scontro fra tre auto, muoiono due giovani carabinieri. Avevano 25 e 27 anni

La comunità di Campagna ha dato, ieri pomeriggio, l'ultimo saluto a Francesco Ferraro e a Francesco Pastore, i due militari dell'Arma morti la notte scorsa in seguito a un incidente stradale lungo la statale 91. Prima di raggiungere la Puglia, regione d'origine di entrambi, i feretri dei due carabinieri sono giunti davanti alla stazione carabinieri di Campagna, dove le tante persone presenti hanno reso omaggio al maresciallo e all'appuntato con un lungo applauso e deponendo fasci di fiori. Presenti diversi esponenti delle istituzioni, tra cui il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il sindaco di Campagna, Biagio Luongo, e il comandante provinciale di Salerno dei carabinieri, Filippo Melchiorre. I funerali saranno celebrati martedì nei rispettivi comuni d'origine in Puglia. I due carabinieri sono morti in un grave incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la strada statale che collega Eboli e il comune di Campagna, in provincia di Salerno. La vettura dei militari- di servizio presso la stazione di Campagna- è stata centrata da un suv Range Rover bianco guidato da una donna. L'auto dei militari è stata completamente distrutta. Ferito gravemente anche un terzo carabiniere che si trovava a bordo della vettura di servizio. Quindi il suv ha colpito un altro veicolo sul quale viaggiava un anziano, rimasto a sua volta ferito. Anche gli occupanti del suv hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale.

VVF Tragedia nel salernitano, due carabinieri morti in un incidente stradale

"La comunità di Montesano si stringe intorno all'immane dolore che ha colpito la famiglia Ferraro per la prematura perdita di Francesco, la cui generosità tutti noi abbiamo sperimentato. Siamo vicini con affetto profondo e sincero ai genitori Paola e Antonio e ai fratelli Gigi, Michele e Alessandro che vivono in questo momento un dolore straziante". Lo afferma l'Amministrazione comunale di Montesano Salentino, guidata dal sindaco Giuseppe Maglie, dove era nato l'appuntato Francesco Ferraro. "Francesco era un amico. Una persona straordinaria, eccezionale. Una di quelle persone che ha sempre dedicato la sua vita al sociale". Così il vice sindaco di Montesano Salentino, Alessandro Verardo, ricorda il suo amico, Francesco Ferraro, che avrebbe compiuto 27 anni ad agosto, "Francesco veniva ogni 15 giorni qui a Montesano dove vive la sua famiglia. Ogni volta era sempre disponibile per qualsiasi necessità - continua Verardo - Abbiamo fatto insieme tantissime cose. Tantissime attività nell'ambito della protezione civile. Era un ragazzo speciale. Qui siamo una piccola comunità di 2600 anime e ci conosciamo tutti. Francesco era amato da tutti perché buono di cuore". L'appuntato aveva un fratello carabiniere, Alessandro, che presta servizio a Crotone, in Calabria, il papà è pensionato e la mamma lavora come infermiera all'ospedale di Tricase. "Un dolore enorme. Una perdita grandissima per la sua famiglia che abita ad una manciata di metri dalla mia abitazione - continua ancora il vicesindaco - e per tutta la comunità. Credeva in tutto quello che faceva".

Amava il suo lavoro. Voleva fare il carabiniere fin da piccolo per seguire le orme paterne. Così descrive, chi lo conosceva, Francesco Pastore il maresciallo dei carabinieri di 25 anni, di Manfredonia. Pastore era figlio d'arte, il papà Matteo presta servizio presso la stazione radiomobile dei carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia). "Una famiglia impegnata al servizio dello Stato - racconta chi conosce la famiglia- Uno zio è in Aeronautica. Persone votate all'aiuto della gente". "Una famiglia perbene, molto riservata - afferma un collega del padre - Francesco rientrava spesso a Manfredonia a trovare la sua famiglia. Dopo il diploma di geometra si era arruolato presso la scuola sottufficiali prima di Velletri, poi a Firenze e ne è uscito maresciallo. La sua prima assegnazione è stata Campagna". Oltre al papà carabiniere, Francesco lascia la mamma ed una sorella con cui viveva quando faceva rientro a Manfredonia. L'altra vittima, il maresciallo Francesco Pastore, era originario di Manfredonia in provincia di Foggia, "Interpretando il comune sentimento dei concittadini, in concomitanza con il funerale, verrà proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. Le più sentite condoglianze a tutti i familiari da parte dell'Amministrazione comunale e dei cittadini tutti. Ciao Francesco, resterai nei nostri cuori".

RaiNews Il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato Francesco Ferraro