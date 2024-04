Le Spice Girls festeggiano i 50 anni di Victoria. David Beckham posta il video del balletto

Cinque donne in piedi che ballano la coreografia di Stop, hit che conquistò le classifiche di tutto il mondo a cavallo tra il 1997 e il 1998. Il marito di una di loro le riprende ridendo e posta il video sui social.

Ma le immagini non sono quelle di un giocoso balletto misto a karaoke comune, simile a quelle pubblicate a milioni ogni giorno on line, perché le cinque ex ragazze immortalate sono ancora, come sempre rimarranno, le Spice Girls.

Mel B, Mel C, Geri Halliwell e Emma Bunton: tutte riunite per festeggiare il compleanno in grande stile di Victoria Adams, la “Posh Spice” ora a capo di un impero nel campo della moda e dal 1999 moglie di David Beckham.