L'Italia ripiomba in pieno inverno: crollo di 25 gradi in 8 giorni. Il freddo durerà altre 48 ore

"Infine, -conclude l'esperto Tedici- dopo 3 giorni d'Inverno, proprio per la Festa della Liberazione ci libereremo dal freddo : le temperature saliranno, ma non mancheranno delle piogge . Il Ponte del 25 aprile sarà comunque all'insegna del miglioramento con condizioni anche soleggiate, più miti e piacevoli: solo al Nord-Ovest avremo ancora precipitazioni diffuse a causa di una perturbazione in lento spostamento tra i Paesi Baschi e la Normandia; questo ciclone richiamerà correnti di Scirocco responsabili di piogge tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta".

"Il maltempo colpirà soprattutto il Triveneto con copiose nevicate sulle Alpi, tutto l'Appennino centro settentrionale con altri fiocchi, mentre le piogge bagneranno il Centro-Nord compresa la Sardegna fino a coinvolgere parte del Sud tirrenico in giornata. Le temperature massime più alte sono previste in Sicilia con 26 gradi, ultimo baluardo di resistenza all'affondo scandinavo. Baluardo che crollerà: domani il crollo termico raggiungerà anche il meridione. La massima scenderà sotto i 20 gradi ovunque con un calo anche di 10°C nella città di Archimede: a Siracusa si passerà da 26 a 16 come se niente fosse. La neve cadrà ancora sugli Appennini e al Nord-Est, mentre al Nord-Ovest è attesa una tregua ben strutturata: in giornata prevarranno le schiarite e, se al mattino farà freddo con diffuse e pericolose gelate tardive, durante il giorno toccheremo i 17-18 gradi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro ed al Sud ombrelli aperti sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori" .

L'esperto sottolinea le ragioni del colpo di coda invernale: “ Le aree polari e artiche , alla fine della lunga notte invernale, si presentano ancora molto fredde e sottozero, anche ad aprile, e possono influire sul clima europeo di primavera . Quest'anno, tra l'altro, la Scandinavia ha vissuto lunghi periodi gelidi e da record di freddo: -44,3 gradi il 5 gennaio 2024 in Finlandia e -23 gradi anche in piena città ad Oslo, tanto per citare due esempi evidenti. E nelle ultime settimane un po' di questo freddo polare invernale è riuscito a resistere e, successivamente, a scendere di latitudine verso l'Italia”.

"Pieno inverno in primavera con un tracollo termico di 25 gradi in 8 giorni : domenica 14 aprile il termometro ha raggiunto i 33 gradi all'ombra al Nord, ieri in Pianura Padana ecco le massime ad una singola cifra, ben sotto i 10 gradi", afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it.

Si riaccendono i riscaldamenti

A Venezia gli impianti termici di riscaldamento potranno essere riaccesi fino a domenica 28 aprile. Lo dispone un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per far fronte all'abbassamento delle temperature e alle condizioni meteo instabili sul territorio comunale che, come da bollettino Arpav, sono destinate a protrarsi nelle prossime giornate con temperature al di sotto delle medie stagionali. Da oggi, martedì 23, fino a domenica 28 aprile, il provvedimento dispone quindi l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 14 ore giornaliere.

Per il maltempo, cancellato il mondiale di sci sulle lunghe distanze

Le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito lo svolgimento della Patrouille des Glaciers, il Mondiale sulle lunghe distanze in programma sulle nevi svizzere di Zaermatt/Verbier. Via via sono state infatti cancellate le tappe iniziali (Z1 da Zermatt a Verbier e A1 da Arolla a Verbier e Z2 da Zermatt a Verbier), a causa delle rigide temperature (ben oltre i -20°), a cui si sono aggiunte bufera di neve e vento che mettevano a repentaglio l'incolumità degli oltre 5000 atleti iscritti), alla fine non sono riusciti nemmeno a salvare la Z3 (Arolla-Verbier, 27km). Il comitato organizzatore è riuscito solamente a far disputare le gare giovanili, in cui l'Italia ha ben figurato, grazie ai successi nella categoria under 20 di Leonardo Taufer/Hermann Debertolis e in quella under 18 con Vanessa Marca e Martina Scola. La Federazione Internazionale non ha ancora comunicato se la prova valevole per il titolo iridato verrà recuperata.