Il maltempo cala al Sud, allerta gialla in sei regioni

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Oggi particolarmente colpito il Sud dove scatta l'allerta meteo di colore giallo su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento. Anche per il weekend non sono previsti miglioramenti. Le temperature saranno ancora al di sotto della media stagionale e la neve continuerà ad imbiancare Alpi e Appennini.

Abruzzo, abbondante nevicata sul Piano delle 5 miglia

La neve questa notte ì caduta copiosa nell'aquilano, in Abruzzo, sul Piano delle 5 miglia, in particolare sui prati dell'area tra l'uscita della galleria di Roccapia e prima del tunnel per Rivisondoli e Roccaraso. La strada la statale 17, al momento è ancora percorribile.

Ritorno della neve anche all'Abetone

L'ondata di freddo che sta investendo l'Italia nelle ultime ore ha regalato il ritorno della neve anche all'Abetone, nota località sciistica dell'appennino toscano in provincia di Pistoia. I primi fiocchi di neve sono caduti sulla Val di Luce e nel primo pomeriggio di ieri la neve è tornata ad imbiancare anche l'abitato di Abetone. Era da tempo che non si verificava una nevicata nella zona dell'Abetone nella seconda quindicina di aprile.

Mezzi spargisale in azione nel modenese

Sono caduti 15 centimetri di neve nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, nell'alto Appennino modenese, comportando l'uscita dei mezzi della Provincia per la pulizia delle strade, che al momento sono tutte aperte e percorribili. Questa notte i tecnici sono entrati in azione per salare le strade più a rischio ghiaccio, tra cui la provinciale 32 di Frassinoro e la provinciale 324 del Passo delle Radici.

Grandinate nel vicentino

Anche in Veneto scenari che riportano all'inverno. Le perturbazioni che hanno colpito la regione sono state accompagnate da alcune grandinate che hanno interessato soprattutto la zona del vicentino. Nelle immagini, strade, marciapiedi e parcheggi imbiancati dai chicchi a Brendola.