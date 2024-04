Milan-Inter, la partita dello Scudetto: tre espulsi e caos prima del fischio finale

Dopo il 90', a giochi ormai fatti, l'arbitro Colombo ha estratto il cartellino rosso per Dumfries e Theo Hernandez, entrambi espulsi nel finale del Derby che ha consegnato la seconda stella ai nerazzurri. Per la rissa scatenatasi sul terreno di gioco di San Siro, espulsi oltre ai due giocatori sopracitati, anche il capitano del Milan, Davide Calabria qualche minuto dopo le due espulsioni in contemporanea. Due turni di stop per il capitano del Milan, una ciascuno per Theo e Dumfries. Questa la decisione del giudice sportivo di serie A dopo il derby di Milano di ieri sera che ha prodotto tre espulsi nella parte finale del match.

Calabria paga "per avere, al 51esimo del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria"; Hernandez "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 48 del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo"; Dumfries "per avere, al 48 del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo".

Un turno di squalifica anche per Candreva (Salernitana), Lauriente (Sassuolo), Linetty (Torino), Llorente (Roma), Luvumbo (Cagliari), Paredes (Roma), Tomori (Milan). Tra gli altri tecnici, un turno per Raimondi (Atalanta). Tra le societa', ammende a Lecce (6.000 euro), Napoli (3.000 euro), Cagliari (2.000 euro), Atalanta e Milan (1.500 euro)