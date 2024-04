MotoGp Stati Uniti: Viñales parte dalla pole position davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez

Maverick Viñales, che ieri ha vinto la Sprint race, parte dalla pole position nel Gran Premio delle Americhe della MotoGp, sul circuito di Austin, in programma questa sera alle 21 ora italiana.

Il pilota spagnolo dell'Aprilia ha dominato le qualifiche con il tempo di 2'00"864, alle sue spalle i due connazionali Pedro Acosta (Red Bull GasGas) a +0.328 e Marc Marquez (Ducati Team Gresini) a +0.402.

Quarto tempo per Pecco Bagnaia sulla Ducati ufficiale, staccato di +0.488, davanti al compagno di squadra Enea Bastianini, a +0.575.

Soltanto sesto il leader del Mondiale, lo spagnolo Jorge Martin, caduto con la sua Ducati Pramac e staccato di +0.647 da Viñales.

Completano la top ten lo spagnolo Aleix Espargaro sull'altra Aprilia a +0.698, quindi Fabio Di Giannantonio (Team VR46) ottavo a +0.803, seguito da Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a +0.873 e Marco Bezzecchi (Team VR46) a +1.415.

Il campione iridato in carica della Ducati Factory aveva esordito bene in questa stagione vincendo sul circuito di Lusail, in Qatar, davanti a Binder e Martin .

In Portogallo invece è stato Jorge Martin ha tagliare per primo il traguardo , mentre “Pecco” Bagnaia è caduto retrocedendo notevolmente in classifica.

Sulla pista statunitense i piloti spagnoli l’hanno fatta da padroni nelle ultime dieci edizioni, con i sette successi di Marc Marquez e i due di Alex Rins.