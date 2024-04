MotoGp: per Bagnaia record della pista a Jerez nelle libere

Secondo appuntamento europeo del motomondiale in questa stagione, il Gp di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera, il quarto complessivo.

Francesco Bagnaia si è scatenato nelle prequalifiche del Gp di Spagna, facendo segnare con la sua Ducati il nuovo record della pista di Jerez de la Frontera. Un segnale importante da parte del due volte campione del mondo, che sembra aver superato i problemi della moto e vuole riprendere al più presto la posizione che gli compete dopo un inizio di stagione non al top. Il pilota, nel finale della seconda sessione, ha timbrato un crono di 1:36.025 (1:36.170 il primato precedente, sempre suo), strappando per un decimo di secondo esatto la miglior prestazione a Maverick Vinales, confermatosi competitivo con l'Aprilia, e di un decimo e mezzo su Marc Marquez (Ducati Gresini). Più staccati dai tre più veloci, Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e il leader della classifica mondiale, Jorge Martin (Ducati Pramac).

“Ci siamo focalizzati su cosa non andava nelle ultime gare, abbiamo lavorato come fosse un test e ha funzionato - ha spiegato Bagnaia - abbiamo risolto molte cose. Sono molto contento, ne avevamo bisogno e questo feeling mi mancava. Con la media mi sono trovato bene, poi nel pomeriggio con la soft siamo andati”.

Il commento di Marc Marquez: "Il giro secco è buono ma qui un decimo di differenza ti può portare dalla prima alla terza fila, la qualifica sarà la cosa più difficile. Ogni circuito che passa mi sento meglio sulla moto. Sono contento, sto 'ballando' con quelli lì davanti e questa per me è la cosa più importante, non capitava da quattro anni. Ora dobbiamo cercare questa costanza, sul freno qui abbiamo fatto uno step avanti e questo aiuta tanto per il passo".