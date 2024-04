Piazza Affari corre trainata dalle banche, Tim +3% dopo l'assemblea

Borse europee positive, soprattutto Milano, che arriva a un rialzo dell'1,47%. Nel resto del continente fa meglio Madrid +1,57%; poco distante anche Francoforte, +1,29%; più modesti i rialzi a Parigi (+0,53%) e Londra (+0,15%).



Oggi sono arrivati i primi dati sull'economia dell'Eurozona, con gli indici Pmi dei direttori acquisti: l'indice composito di servizi e manifattura ha segnalato un'espansione dell'attività per il secondo mese consecutivo (a quota 51,4, contro attese di 50,8 e un dato di marzo di 50,3), grazie in particolare alla componente dei servizi (52,9, oltre un punto più delle attese; a marzo 51,5); male invece la manifattura, scesa da 46,1 a 45,6.



A Piazza Affari positivi 38 dei 40 titoli del Ftse Mib. Il migliore è Nexi, +3,84%; sale di oltre il 3% anche Telecom Italia nel giorno dell'assemblea che ha confermato Pietro Labriola come amministratore delegato. Sarà affiancato da Alberta Figari nel ruolo di presidente.



Tra i comparti a Piazza Affari il migliore è quello bancario (+2,43% per l'indice Ftse Italia All Share Banks). Oggi il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, ha dichiarato: «Se le cose vanno nella stessa direzione delle ultime settimane, allenteremo la nostra posizione restrittiva a giugno. In assenza di sorprese è un "fatto compiuto"».



Positiva anche Wall Street: +0,8% per l'indice S&P500, +1,1% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.



Cresce l'attesa per le trimestrali americane e soprattutto per quelle delle big tech, in arrivo in questi giorni. Oggi a mercati chiusi riflettori su Tesla, che arriva da due sedute molto negative dopo l'annuncio di una riduzione dei prezzi di vendita di alcuni modelli in Cina e Germania. Domani sarà la volta di Meta e giovedì di Microsoft e Alphabet (Google).