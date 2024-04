Ponte del 25 aprile, il meteo, tra instabilità diffusa e temperature in lento ma graduale aumento

Impianti aperti ad Abetone e Val di Luce; grandinate violente sulla capitale; il nuorese imbiancato; neve in provincia di Terni e a bassa quota sugli Appennini, Alpi e Prealpi; temperature di notte più vicine allo zero che alle medie stagionali: il lungo ponte che inizia oggi 25 aprile e proseguirà fino al 1 maggio, complice anche il week end tra le due date, non è nato sotto i migliori auspici primaverili.

L'anomalia depressionaria estesa dalla Penisola Scandinava a tutto il Mediterraneo centrale e occidentale, con correnti umide e instabili sull’Italia e che hanno riportato il campo termico al di sotto delle medie climatologiche su tutto il Paese ci lascerà solo dopo il 28.

E se per chi aveva già fatto il cambio di stagione l'ondata eccezionale di freddo e maltempo ha vanificato lo sforzo compiuto, per chi ancora non ha tolto piumoni e coperte pesanti è bene aspettare ancora qualche giorno. La buona notizia è che, già da oggi, si prevede un leggero aumento della pressione, con una mattinata in prevalenza stabile con sole prevalente, salvo nubi compatte lungo le coste occidentali, anche con rovesci su quelle laziali e campane e pure sul triestino. Il pomeriggio con accesa instabilità sui rilievi del Triveneto, centrali e pure in Campania e basso Lazio. Temperature in aumento con clima piacevole di giorno. Mari mossi, molto mosso il Tirreno.