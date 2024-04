Rinnovo del Cda Rai, presentati gli elenchi dei candidati. Ecco come funziona

Scaduti i termini di presentazione dei curricula, sono arrivate 121 candidature, di cui 70 alla Camera e 51 al Senato, per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Rai. Gli elenchi sono stati pubblicati sui siti della Camera e del Senato , come previsto dall’articolo 63, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. Sono necessari trenta giorni per l'esame dei curricula. Nonostante l’azienda sia legalmente una società per azioni, è il testo unico dei servizi audiovisivi a disciplinare le procedure di nomina dei vertici aziendali, che hanno durata triennale. Qui è possibile consultare lo statuto. Qui invece le attività che competono al Cda.

Come è composto il Cda Rai

Il Cda Rai è composto da sette membri: due vengono eletti dalla Camera e due dal Senato. Altri due vengono indicati dal ministero dell'Economia e nominati dal Consiglio dei ministri, uno dei quali riveste poi la carica di amministratore delegato e l'altro, almeno in base alla prassi, di presidente, dopo aver ottenuto il gradimento di due terzi della commissione di Vigilanza. Il settimo membro viene eletto dai dipendenti.

Il Cda uscente

Il Consiglio uscente è composto da Marinella Soldi. Presidente, Simona Agnes, Francesca Bria, Igor De Biasio, Alessandro di Majo. Consigliere di Amministrazione, Davide Di Pietro, quest'ultimo eletto dai dipendenti. Agnes e di Majo sono candidati anche per il prossimo.

Chi può candidarsi

Secondo la norma possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i soggetti che abbiano i requisiti per la nomina a giudice costituzionale. Tra questi, vengono quindi segnalate persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti.

I candidati ricercati sono quelli che si sono distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, e che abbiano maturato significative esperienze manageriali. E nel caso in cui siano lavoratori dipendenti, viene specificato dalla Rai che saranno collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.