Furti a Roma, turisti derubati di portafogli e smartphone ai ristoranti, nelle metro e in stazione

Giorni di festa a Roma e giornate di furti ai turisti. L’intensificazione dei controlli effettuati dai Carabinieri del Gruppo di Roma nelle aree prevalentemente affollate, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno portato all’arresto di 16 persone - tra cui otto donne - gravemente indiziate del reato di furto.

"I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina- spiega la nota- hanno arrestato due cittadini sudamericani - lui 49enne cileno e lei 39enne cubana - bloccati subito dopo aver derubato del telefono cellulare un turista 82enne che stava pranzando all'interno di un ristorante.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato, invece, altri tre cittadini sudamericani - un peruviano e una coppia di cubani - sorpresi in piazza Risorgimento mentre, dopo aver accerchiato un turista seduto su un muretto, gli hanno sfilato lo smartphone dalla tasca della giacca.

I Carabinieri della Stazione di Roma Viale Eritrea, sulla linea B della metropolitana, alla fermata Termini, hanno arrestato una donna di 22 anni, di nazionalità francese, senza fissa dimora, dopo essersi impossessata di un portafogli di un turista tedesco. Qualche ora dopo, sempre alla stessa fermata, hanno arrestato un cittadino peruviano di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, bloccato in flagranza dai carabinieri nel tentativo di asportare un portafogli dalla borsa di una passeggera slovacca. Una 25enne italiana è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Roma Parioli, sorpresa alla fermata Termini mentre cercava di impossessarsi di un portafogli di una turista australiana".

Sulla linea A della metropolitana, invece- continua la nota- i Carabinieri della Stazione di Viale Libia hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità cilena, entrambi di 66 anni, bloccati dai Carabinieri nel tentativo di asportare un portafogli dalla borsa di una passeggera boliviana. Alla fermata Barberini, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno arrestato un cittadino cileno, 31enne, con precedenti, bloccato dopo essersi impossessato di uno smartphone dalla borsa di una passeggera connazionale, mentre, alla fermata Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma Salaria hanno arrestato una 34enne italiana, soprese subito dopo essersi impossessata di un portafogli di una turista russa. Sempre alla fermata Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza due cittadini cileni, con precedenti, senza fissa dimora, bloccati subito dopo aver asportato un portafogli di un turista giapponese. I Carabinieri di Nucleo Scalo Termini, in distinte operazioni, hanno arrestato due donne, di 40 e 41 anni, con precedenti, dopo aver sottratto da una profumeria alcuni cosmetici del valore di oltre 350 euro, ai quali avevano rimosso le placche antitaccheggio per eludere i controlli della vigilanza".

"Tutte le vittime di furto consumato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati. Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari- conclude la nota- per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva".