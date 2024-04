Sciolto per mafia il comune di Tropea, simbolo del turismo calabrese

Il Consiglio dei ministri - in accoglimento di una richiesta del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Tropea alla luce “degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa”.

A seguito di questa decisione i tropeani non si recheranno alle urne a giugno in occasione delle elezioni europee. Il Comune per diciotto mesi verrà gestito da una Commissione straordinaria.

Inoltre, vista la necessità di completare l'azione di risanamento in atto, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga, per la durata di sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise", comune in provincia di Caserta, in Campania.

Il sindaco: “Sinceramente non mi aspettavo un provvedimento del genere”

"Sono molto rammaricato per la decisione del Consiglio dei ministri. So esattamente quello che ho fatto come sindaco e come amministrazione e sinceramente non mi aspettavo un provvedimento del genere". Così il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì commenta lo scioglimento del Comune per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. "Vedremo le motivazioni della decisione - aggiunge Macrì - e stabiliremo il da farsi".