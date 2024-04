Slovacchia, il neopresidente Pellegrini: "Non cambieremo politica sull'Unione europea e la Nato"

La Slovacchia non muterà politica nei confronti dell'Unione Europea e della Nato ma agirà con maggiore indipendenza “guardando in tutte le direzioni”: sono tra le prime dichiarazioni del nuovo presidente slovacco, Peter Pellegrini , che ieri ha vinto il ballottaggio delle presidenziali con il 53,12% dei voti contro il 46,87% del rivale, il filo-occidentale ed ex ministro degli Esteri Ivan Korcok , dipinto dalla destra al governo come un “falco”, fautore della “guerra ad ogni costo” a fianco dell'Ucraina.

Ma al neopresidente sono arrivati anche gli auguri di due alleati sovranisti come il premier ungherese Viktor Orban e il presidente serbo Alexandar Vucic , entrambi contrari a mandare aiuti militari all’Ucraina e sensibili alle lusinghe che provengono da Mosca. “Le mie più sentite congratulazioni a Peter Pellegrini per la sua schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali slovacche. Una grande vittoria per il popolo slovacco e una grande vittoria per i sostenitori della pace in tutta Europa!” ha scritto il capo del governo di Budapest su X. In un messaggio di auguri da Belgrado, invece, Vucic ha sottolineato l'interesse della Serbia a rafforzare la collaborazione bilaterale con Bratislava.

“La Slovacchia non deve accettare passivamente quanto viene ordinato a Washington e Bruxelles”

Pellegrini, sostenuto e alleato del premier Robert Fico, per smarcarsi dal rivale si è presentato alle elezioni come il “pacificatore”, come colui che ha a cuore la stabilità e la pace in Europa (e non, secondo il racconto propagandistico, a favore dell’invio di armi e aiuti a Kiev). Nell'ultimo dibattito televisivo, Pellegrini ha avvertito che la Slovacchia non deve ridursi ad “accettare passivamente quanto viene ordinato a Washington e Bruxelles”. Ora il suo contributo sarà decisivo per orientare il Paese verso una linea più filorussa, non dissimile da quella ungherese.

In continuità con Fico, che sta “orbanizzando” la Slovacchia

Pellegrini, che sarà in carica per cinque anni, ricopriva il ruolo di presidente del Parlamento dopo essere stato ministro nei precedenti governi a guida Fico e dopo averlo persino sostituito come capo del governo nel 2018. Ne è stato anche rivale, per un periodo; ma in un dibattito televisivo in campagna elettorale è arrivato ad ammettere: “Mi candido per salvare il governo di Robert Fico”.

È pur vero che la presidenza della Repubblica, in Slovacchia, è soprattutto una carica cerimoniale; ma il capo dello Stato può sempre porre il veto sulle leggi e nominare i funzionari-chiave. Ora, di fatto, Peter Pellegrini rappresenterà un elemento di sostegno alle scelte di Fico, con cui si prevede che operi in simbiotica continuità.