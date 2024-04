Strage di Bologna: 3 anni e 7 mesi a Ciavardini per falsa testimonianza. Un anno per Vinciguerra

Si chiude con una condanna a tre anni e sette mesi per l'ex Nar Luigi Ciavardini e a un anno per l'ex esponente di Ordine Nuovo e Avanguardia nazionale Vincenzo Vinciguerra il processo di primo grado in cui i due erano accusati di falsa testimonianza per le dichiarazioni rese durante il procedimento di primo grado sulla strage del 2 agosto 1980 a carico dell'altro ex Nar Gilberto Cavallini.

La sentenza, pronunciata dal giudice di Bologna Gilda Del Borrello, ha accolto in parte le richieste della Procura. La pm Rossella Poggioli aveva infatti chiesto una condanna a quattro anni e tre mesi per Ciavardini e una pena di due anni per Vinciguerra. Ciavardini è condannato in via definitiva per l'attentato del 2 agosto 1980, così come Giusva Fioravanti e Francesca Mambro.

La giudice del Tribunale di Bologna, Gilda Del Borrello, ha inoltre condannato gli imputati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro, in favore di ciascuna parte civile, ad eccezione della Presidenza del Consiglio, del ministero dell'Interno e del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

Al solo Vinciguerra sono poi state riconosciute le attenuanti generiche e quella legata alla collaborazione con gli investigatori e l'Autorità giudiziaria, ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva: da qui lo condanna a un anno, rispetto ai due chiesti dalla Procura.

Ciavardini- già condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage- era finito a processo perché, nelle udienze del 9 e 16 maggio 2018, ha "taciuto l'identità del personale medico che lo aveva curato" per la ferita riportata durante l'attentato del 28 maggio 1980 in cui i Nar uccisero, davanti al liceo 'Giulio Cesare' di Roma, il poliziotto Franco Evangelista, detto 'Serpico'. Inoltre l'ex Nar è accusato di aver nascosto l'identità degli amici di Cavallini che lo ospitarono a Villorba di Treviso tra luglio e agosto 1980.

Mentre secondo la pm Rossella Poggioli, Vinciguerra non riferì i nomi di chi gli parlò di un collegamento tra il gruppo di Fioravanti e Cavallini, il gruppo veneto ordinovista di Massimiliano Fachini e quello di Paolo Signorelli e Sergio Calore. Le motivazioni saranno disponibili entro 90 giorni.