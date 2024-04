Ancora freddo fino a domani. Temperature in rialzo per il ponte del 25 aprile

Nella prima parte del ponte del 25 aprile assisteremo ad un generale miglioramento del tempo anche se qualche acquazzone o temporale sarà sempre possibile specie sulle zone interne durante le ore pomeridiane. Nuvole e piogge al Nord-Ovest nel weekend, mentre soprattutto al Centro-Sud si attende un generale miglioramento. Temperature in ripresa e in salita anche di qualche grado al di sopra delle medie negli ultimi giorni di aprile.

Per domani, 25 aprile, sono quindi previste temperature minime in calo, anche di 10 gradi , al sud, su Sicilia, Lazio, Molise, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Un nucleo di aria molto fredda si sposta sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia e anche temperature di diversi gradi al di sotto delle medie, con la neve che sta scendendo fin sotto i 1000 metri .

Previsioni per oggi 24 aprile

Nord

Al mattino piogge sparse tra Triveneto ed Emilia Romagna con neve su Alpi e Appennini oltre gli 800-1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Lombardia e Liguria di Levante con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo con residui fenomeni soprattutto al Nord-Est.

Centro

Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge sparse e neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in rialzo verso i 1200-1300 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosita' alternata a schiarite, salvo dei residui fenomeni specie nelle zone interne del versante tirrenico.

Sud e isole

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali piovaschi su Isole Maggiori e settori tirrenici. Al pomeriggio instabilita' in aumento con piogge e acquazzoni sparsi e neve a quote medie sui rilievi, piu' asciutto sulla Puglia. In serata residui fenomeni su regioni tirreniche e Sicilia, tempo in miglioramento altrove. Temperature minime in generale diminuzione, massime in lieve rialzo al Nord ed in calo al Centro-Sud e sulle isole Maggiori.