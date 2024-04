Al via “Vivere Meglio”, supporto psicologico gratuito per chi ha vissuto il trauma delle alluvioni

Far ritrovare equilibrio e benessere psicologico alle persone traumatizzate da eventi catastrofici come le alluvioni. E' questo l’obiettivo della seconda edizione del progetto ‘Vivere Meglio’ che promuove l’accesso alle terapie psicologiche per ansia e depressione. E’ aperto a tutti e, inoltre, offre gratuitamente circa 1600 interventi completi di consulenza psicologica o psicoterapia.

A beneficiare delle cure gratuite, in questa seconda edizione dell'iniziativa, sono i cittadini che hanno vissuto un evento traumatico come quello delle ultime alluvioni in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Le calamità in queste aree, oltre ad aver causato vittime e danni economici, hanno lasciato tracce sul benessere psicologico delle persone coinvolte. Disagi tuttora presenti, che possono sfociare in disturbi cronici di ansia o depressione oltreché in malesseri fisici.

Il progetto è interamente finanziato da ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) a sostegno degli psicologi e dei cittadini delle zone alluvionate. Quest’anno si avvale della collaborazione della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale).

La reazione a eventi traumatici e il bisogno di supporto psicologico

«Le tensioni generalizzate degli anni recenti hanno portato a un accresciuto bisogno di supporto psicologico e tuttora i servizi pubblici non riescono a fornirlo, lasciando coloro che non possono permettersi di pagare consulenze private in una condizione di sofferenza e di svantaggio. I territori colpiti dalle alluvioni hanno subito un ulteriore stress massivo collettivo che ha comportato un generale sconvolgimento dell’organizzazione della vita delle persone, peggiorandone drammaticamente la qualità», spiega Felice Damiano Torricelli, presidente ENPAP.

«Oltre al disturbo da stress post traumatico, quello più grave e direttamente collegato al trauma, la reazione psicologica a questi stravolgimenti può portare a disturbi psicologici più o meno palesi che, in genere, sono transitori ma che comportano, oltre al disagio soggettivo, un peggiore funzionamento della persona nella vita sociale, lavorativa e scolastica - ha proseguito Torricelli -. In situazioni di stress ripetuto, questi disturbi possono diventare emotivi e cronici ed essere sempre più complessi da trattare. Ragion per cui abbiamo deciso di finanziare la seconda edizione di Vivere Meglio concentrandoci sulle aree alluvionate per gli interventi gratuiti degli psicologi anche se alcuni dei servizi, come lo screening psicologico e i materiali per l’auto-aiuto, sono disponibili gratuitamente in tutta Italia».