Treni, guasto alla linea elettrica: rallentamenti sulla linea Firenze-Roma

Sulla linea Alta Velocità Firenze - Roma la circolazione è rallentata dalle ore 6:40 in direzione della Capitale per un guasto alla linea elettrica tra Orvieto e Civitella d'Agliano. È in corso l'intervento dei tecnici e dello con motore di soccorso. I treni Alta Velocità e Intercity, fa sapere Trenitalia nell'aggiornamento delle 10,20, possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il treno Intercity Notte 797 Torino Porta Nuova (20:30) -Salerno (9:46) oggi termina la corsa a Orte. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno RV 4945 Terni (10:45) - Roma Termini (12:00) fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:12).