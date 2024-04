Estorce 50mila euro a una donna affetta da Alzheimer con la truffa del "finto avvocato": arrestato

Si fingevano avvocati e carabinieri e convincevano i malcapitati anziani, tramite raggiri, che un loro parente stretto, figlio o nipote, avesse avuto un incidente stradale con feriti e che, per evitare il carcere, avrebbero dovuto versare somme di denaro, ma anche gioielli, come cauzione.

Il contrasto e prevenzione delle truffe agli anziani è un'attività continua per la Polizia di Stato. In questo caso, gli investigatori del Commissariato Porta Pia sono riusciti ad arrestare un giovane, 28enne italiano, residente nel centro storico del capoluogo partenopeo, poiché gravemente indiziato di aver perpetrato, lo scorso 10 gennaio, un'estorsione pluriaggravata in concorso ai danni di un'anziana affetta da Alzheimer, residente nella zona di competenza del Commissariato "Porta Pia" di Roma.

In quella data, il giovane, insieme ad altre persone al momento ignote, avrebbe realizzato una truffa ai danni di un'anziana, riuscendo, utilizzando un ‘copione’ ormai noto alle forze dell'ordine, a entrare nell'appartamento della vittima e a farsi consegnare denaro contante per 2.800 euro, nonché gioielli preziosi e orologi di pregio, per un valore complessivo superiore ai 50.000 euro.

Il ‘copione’ del Finto avvocato

I malfattori, fingendosi appartenenti all'Arma dei Carabinieri e avvocati, mediante articolati artifizi e raggiri, realizzati prima telefonicamente e, successivamente, di persona, hanno convinto l'anziana del fatto che sua figlia avesse avuto un sinistro stradale con feriti e che, per evitarle il carcere, sarebbe stato necessario versare una cospicua somma di denaro contante e dei gioielli come cauzione. Dopo aver convinto la donna dell'accaduto, con una finta telefonata prima da parte di un avvocato e poi della figlia (ovviamente disturbata), giustamente preoccupata, ha fatto tutto ciò che le è stato indicato.

Inoltre in quel frangente, tenendo occupate entrambe le linee telefoniche della vittima, sia quella fissa che quella mobile, l'indagato ed i suoi complici hanno impedito alla donna di chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ai suoi familiari.

Il giovane è stato identificato, successivamente alla denuncia della donna, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza presenti all'interno all'abitazione, ma anche grazie alle attività info-investigative, effettuate dagli operatori attraverso le analisi delle piattaforme web open source e profili social usati dal 28enne.

Durante gli accertamenti gli agenti hanno dimostrato che l'uomo, in concorso con altri complici, nel mese di febbraio, aveva commesso altre truffe simili al Nord. L'uomo è stato fermato da personale del Compartimento Polfer Lazio all'interno di un treno proveniente dal Veneto e diretto in Campania con al seguito, ben nascosto, il bottino di una truffa ai danni di un'anziana residente in provincia di Rovigo.