Elezioni europee: Meloni-Schlein, il confronto sarà a fine maggio

I grandi duelli pre-elettorali sono ormai un evento mediatico, il più sentito fu forse quello tra Prodi e Berlusconi, 18 anni fa nel salotto di Bruno Vespa, terminato col coup de théâtre del cavaliere: “Aboliremo l'Ici”. Ma quello tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del maggior partito di opposizione Elly Schlein passerà alla storia come la prima volta di due donne leader in un faccia a faccia televisivo nel nostro Paese. Due personalità completamente diverse, ma unite da una storia di militanza politica autentica. Il confronto ci sarà e avverrà a fine maggio. negli ultimi 10 giorni, a ridosso del voto per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno .

Il portavoce della segretaria del Partito Democratico, Flavio Alivernini, ha parlato in queste ore con la portavoce della presidente del Consiglio, Giovanna Ianniello. Quel che si sa è che Schlein avrebbe preferito tenere il confronto in un “terreno di gioco neutro”, come riporta anche il Corriere della Sera, una perifrasi interpretata come la volontà di non incontrarsi in uno studio della Rai. Però Meloni sarebbe invece intenzionata a scegliere il servizio pubblico televisivo proprio per dare una veste di “istituzionalità” all'evento.