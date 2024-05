Grosso incendio a Bolzano, in fiamme sede dell'azienda Alpitronic, chiuso lo spazio aereo

Un vasto rogo divampato in una azienda della città trentina, in zona artigianale Piani. Visibile a grande distanza una enorme colonna di fumo, evacuata una scuola

Rogo Alpitronic, pompe per prendere acqua dall'Isarco

I vigili del fuoco stanno posando tubi verso l'Isarco per pompare l'acqua dal vicino fiume per spegnere il rogo dell'Alpitronic a Bolzano. I pompieri stanno combattendo il rogo da tutti i lati con autoscale, per garantire un sufficiente approvvigionamento di acqua ora si attinge l'acqua anche dal fiume.