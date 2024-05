Il maltempo torna sull'Italia il primo maggio in particolare al Nord-ovest

Sud e Sicilia : sulla Sicilia rovesci e temporali anche intensi in generale miglioramento dalla tarda mattinata-pomeriggio quando si avranno anche ampie schiarite. Poche nubi sparse sulle aree ioniche peninsulari con qualche isolato piovasco sulla Calabria; nuvolosità per lo più non significativa sul Salento fino a sera quando si potrà avere un temporaneo peggioramento con isolati rovesci; sulle restanti regioni nuvolosità in rapida intensificazione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Campania, aree interne del Molise e Puglia settentrionale; dalla sera fenomeni in attenuazione sul settore tirrenico ed in esaurimento altrove con ampi rasserenamenti sulla Puglia centrosettentrionale e sulla Basilicata orientale.

Centro e Sardegna : sulla Sardegna inizialmente molte nubi con rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità; dalla tarda mattinata-pomeriggio attenuazione delle precipitazioni con parziali schiarite; nuovo aumento della nuvolosità dalla serata con associate locali piogge a partire dal settore occidentale. Sulle regioni peninsulari copertura in rapido aumento con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale più frequenti e probabili su regioni tirreniche, Umbria e restanti zone appenniniche; fenomeni meno frequenti sulle restanti aree, in assorbimento dalla serata sull'Abruzzo ad iniziare dalle zone costiere; temporaneo miglioramento serale anche su basso lazio e coste marchigiane.

Le previsioni per domani, 2 maggio, in Italia

Sempre secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, domani il tempo in Italia sarà ancora variabile.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi, localmente anche temporaleschi, più frequenti e diffusi fino a sera su nord Piemonte, levante ligure, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; fenomeni in attenuazione già dal pomeriggio sulle aree pianeggianti e poi in serata su quelle pedemontane, con ampie aperture e cielo al più caratterizzato da velature anche spesse. Nevicate diffuse sulle alpi centroccidentali, con quota neve in discesa ma non al di sotto dei 1700/1800 metri.

Centro e Sardegna: molte nubi con piogge e locali temporali che dalla Sardegna coinvolgeranno rapidamente le regioni tirreniche e l'Umbria, interessando nella mattinata, seppur in forma meno diffusa, anche le regioni adriatiche; nel pomeriggio seguirà una graduatale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sull'isola, con ampie aperture sulla porzione meridionale. In serata il miglioramento interesserà anche le aree adriatiche di Marche ed Abruzzo, mentre nubi consistenti accompagnate da piogge insisteranno sul resto del centro peninsulare, anche con fenomeni temporaleschi attesi lungo le coste laziali.

Sud e Sicilia: copertura diffusa al mattino su Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e Sicilia con piogge e locali rovesci, anche temporaleschi sull'area campana; più asciutto sul resto del Sud, seppur con arrivo di nubi medio-alte che copriranno il cielo.

Nel pomeriggio sensibile peggioramento sulle regioni tirreniche con rischio di temporali anche su Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia settentrionale; migliora invece serata sui settori adriatico e ionico anche con parziali schiarite su Molise e Puglia, più ampie sull'isola.

Temperature: minime in flessione al nord-ovest, mantovano, pianura veneta, Toscana, Lazio e al sud con calo più sensibile su Abruzzo e Sicilia; in rialzo sui rilievi del triveneto, aree pedemontane emiliano-romagnole e porzione settentrionale delle Marche; senza variazioni su Sardegna e restanti zone peninsulari; massime in aumento su Cuneese, coste ioniche calabresi e sulla Sicilia centromeridionale; pressoché stazionarie su Valle d'Aosta, Piemonte, ponente ligure, pianura emiliano-romagnola, coste molisane, Campania centromeridionale, Puglia, Basilicata e restante territorio siciliano; in diminuzione sul rimanente territorio, più decisa sul Lazio.

Venti: dai quadranti meridionali deboli al nord e moderati altrove con ulteriori rinforzi su Sardegna e rilievi appenninici, specie del centro; tendenti a divenire occidentali sulla Sardegna dal tardo mattino.

Mari: da molto mossi a localmente agitati mar e canale di Sardegna; molto mossi mar ligure eTirreno centrosettentrionale; da molto mossi a mossi Tirreno meridionale e stretto di Sicilia; da mossi a localmente poco mossi Adriatico e Ionio.