L'Itas Trentino schiaccia sul tetto d'Europa

Era l'ultima occasione della stagione per l'Itas Trentino: prendere o lasciare. Delusioni in campionato, altrettante in Coppa Italia. Una sola chance, quella più importante: la finale di Champions League, ad Antalya, in Turchia. Dall'altra parte della rete i polacchi del Jastrzebski, già finalisti nella passata stagione.

Vietato fallire. E l'itas non lo ha fatto, è salita sul gradino più alto del podio senza lasciare la possibilità agli avversari di poter immaginare un finale diverso: 3 a 0 (25-20; 25-22; 25-21). Per il team allenato da Fabio Soli è il quarto titolo di campione d'Europa in bacheca dopo i tre successi centrati in Champions dal 2009 al 2011. Il ritorno tra i ‘grandi del volley’ d'Europa è (finalmente) servito.

Così Trento ha riportato in città la coppa più pregiata dopo 13 anni dall'ultimo trionfo europeo alla fine di un match che ha avuto davvero pathos in gran quantità, in barba ai parziali che raccontano di una sfida senza storia. Intelligenti sottorete i ragazzi di Soli, capaci di affondare il colpo nei momenti decisivi del match dove solo Fornal ha messo in seria discussione le certezza trentine.