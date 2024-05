Un operaio muore dieci giorni dopo un incidente sul lavoro in Trentino

L'operaio era precipitato per una sessantina di metri durante lavori di disgaggio su una parete sul Monte Calisio. Non si è mai ripreso. “Era uno scalatore fortissimo", ricordano gli amici.

Il 26enne è la quarta vittima sul posto di lavoro in 3 giorni. Ieri a Brindisi un uomo di 46 anni, Vincenzo Valente, ha perso la vita in uno zuccherificio. L’operaio, dipendente di una ditta esterna, è rimasto incastrato nel nastro dell'impianto che gli ha amputato il braccio. È poi morto per emorragia. Il due maggio due vittime sul posto di lavoro in provincia di Napoli.