Roma, torna l'appuntamento in rosa con 'Race for the Cure', simbolo della lotta al tumore al seno

Roma torna a tingersi per 4 giorni di rosa. Prende il via oggi, fino al 12 maggio, ‘Race for the Cure’, la manifestazione simbolo della lotta al tumore al seno, giunta quest'anno alla 25esima edizione.

L'inaugurazione del Villaggio della Salute della Race for the Cure come sempre si svolge al Circo Massimo. Al taglio del nastro, insieme a Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia e a Daniela Terribile, Presidente Komen Italia, sono presenti: Orazio Schillaci - Ministro della Salute, Roberto Gualtieri - Sindaco di Roma, Francesco Rocca -Presidente della Regione Lazio, Laura Mattarella - Presidente del Comitato d'Onore di Komen Italia.

Numerose le iniziative previste da oggi fino al 12 maggio, giornata in cui si svolgeranno la passeggiata di 2 chilometri e la corsa di 5 aperta a tutti. Quest'anno ci sarà per la prima volta anche una gara di 10 km riservata agli atleti competitivi.

In Italia 56 mila donne all’anno si confrontano con questo tumore. Nel villaggio tante opportunità di screening, riflessione, sport e, soprattutto, moltissime volontarie e le testimonial di Komen Italia impegnate nella campagna di sensibilizzazione. Tra questa l'attrice Rosanna Banfi che da 15 anni, da quando si ammalò di tumore al seno, ha legato la sua immagine all'Associazione Komen fondata dal professor Masetti e si spende per la sensibilizzazione, come lei stessa spiega in questo video.