Sisma di magnitudo 3.4 in Svizzera, per ora non risultano danni

Scossa di terremoto al confine tra Italia e Svizzera. Secondo quanto riportato dall'Ingv il sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato alle ore 23.25 a una profondità di un chilometro, quindi piuttosto in superfice. L'epicentro si trova nell'area del ghiacciaio del Gietro, nel Canton Vallese, a una decina di chilometri in linea d'aria dal confine con l'Italia.

La scossa di terremoto è stata avvertita infatti anche in Val d'Aosta e in alcune zone del Piemonte, specialmente in Val Sesia, nel Biellese e nel Verbano.

Al momento non risultano danni a persone o cose.