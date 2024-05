L'Itas Trentino va a caccia della medaglia più pregiata

Si gioca domani alla Sports Hall di Antalya (Turchia) la finale di 2024 Cev Champions League. Nella partita che assegna l'annuale titolo di campione d'Europa per club, la Trentino Itas affronterà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Fischio d'inizio programmato per le ore 16 italiane (le 17 locali). Dopo poco meno di due anni di attesa, per la formazione gialloblù è di nuovo tempo di tornare all'assalto del titolo di campione d'Europa, giocando l'ultima e la più importante partita della stagione 2023/24. Podrascanin e compagni sono arrivati in Turchia al termine di una intera settimana di allenamenti, senza partite ufficiali, in cui lo staff tecnico ha potuto ultimare il recupero di Lavia e proporre un notevole volume di attività per giungere nel miglior modo possibile all'appuntamento, sia dal punto di vista tecnico sia fisico. "Il recupero di Daniele ci ha consentito di sostenere una serie di allenamenti al completo, come non succedeva da due mesi a questa parte e la differenza si è vista - ha spiegato l'allenatore Fabio Soli -, abbiamo cercato di sfruttare al massimo questo periodo per portare la squadra nelle migliori condizioni attualmente possibili".

"I giocatori si sono meritati questa finale, ci credono e la vogliono vivere al massimo; possono farlo perché, quando giocano da vero gruppo sanno fare cose eccezionali. Di fronte a noi troveremo un avversario come lo Jastrzebski che si sta esprimendo benissimo e che ha ulteriormente cementato le proprie certezze grazie alla recente vittoria del secondo campionato polacco consecutivo. Si tratta di un sestetto molto fisico, diretta in regia dall'esperto Toniutti, con battitori potenti ed un ottimo sistema di muro-difesa. Per questo motivo dovremo riuscire ad essere incisivi col servizio e a lavorare di conseguenza bene in seconda linea". Per il Trentino Volley quella in programma domani sarà la decima finale europea della sua storia, la sedicesima internazionale negli ultimi quindici anni.