La Consigliera Fifa Christillin: non spegnere i riflettori sul Qatar

“Da un punto di vista sportivo e organizzativo, devo dire che è funzionato tutto molto bene, il Qatar ha fatto del suo meglio. Riguardo la questione dei diritti, soprattutto quelli dei lavoratori, qualcosa è stato fatto, ma molto può essere ancora migliorato”. E' il commento di Evelina Christillin, membro del consiglio della Fifa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Spero solo che col Mondiale non si spengano i riflettori sulla situazione del Qatar e di tanti altri Paesi. Anche perché tra poco la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita e lì le cose non è che vadano enormemente meglio, anzi. Teniamo gli occhi aperti noi sportivi, è bellissimo vedere partite in stadi bellissimi, ma non si può dimenticare tutto il resto".