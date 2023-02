Alta tensione a Roma per il corteo degli anarchici - Guarda la diretta

Controlli e massima attenzione da ieri sera in vista della manifestazione non autorizzata degli anarchici prevista per oggi pomeriggio alle 15 a piazza Vittorio, a Roma. Predisposti adeguati servizi di sicurezza per fronteggiare ogni evenienza. Sotto la lente gli obiettivi considerati sensibili nella Capitale, in particolare nelle zone in cui dovrebbe svolgersi il corteo, pubblicizzato sui social nei giorni scorsi. Verranno rimossi i secchioni dell'immondizia nell'area di piazza Vittorio, dove sono stati chiamati a raccolta nel primo pomeriggio gli anarchici, come anche nell'area di San Giovanni e del Pigneto dove potrebbero dirigersi i manifestanti. In prima linea gli investigatori del Nucleo Informativo dell'Arma dei carabinieri e i poliziotti della Digos.