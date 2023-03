Derby Lazio-Roma, è altissima tensione nella Capitale - Guarda la diretta

Tensione fuori dallo stadio Olimpico di Roma, dove è cominciato l'afflusso delle tifoserie in vista del derby di oggi pomeriggio, alle 18. La polizia in tenuta antisommossa sta blindando l'intera area attorno all'impianto sportivo, evitando che romanisti e tifosi vengano in contatto tra loro. Immancabili cori e esplosioni di petardi in direzione dei blindati.

